HINTERGRUND

Dr. Jörg Munkes, geboren 1972 in Sigmaringen, gehört der Generation X an und hat vier Kinder. Er studierte Psychologie in Mainz, Berlin und an der Universität Tübingen, wo er wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung für Sozial- und Persönlichkeitspsychologie war. Jörg Munkes promovierte in Sozial- und Verhaltenswissenschaften über Kreativität in virtuellen Gruppen. Seit 2003 ist er bei der Gesellschaft für Innovative Marktforschung (GIM) mit Sitz in Heidelberg tätig, mittlerweile als Geschäftsführer. Die GIM ist das fünftgrößte deutsche Marktforschungsinstitut mit über 200 Mitarbeitern an sieben Standorten in vier Ländern. Das Unternehmen führt seit Herbst 2018 eine große Gesellschafts- und Generationenstudie online durch (www.wie-tickt-deutschland.de). Die Studie "Wie tickt Deutschland" hat keinen kommerziellen Auftraggeber, sondern ist eine Grundlagenstudie der GIM. Sie soll die in unserer Gesellschaft vorherrschenden Werte und Meinungen dokumentieren. Bislang wurden rund 22.000 Menschen auf der Umfrageplattform zum Generationenthema befragt. teu