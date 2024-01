> Gunter Stilling wurde 1943 in Srpski Miletic gebroren, einem kleinen Ort in Jugoslawien, heute in der autonomen Provinz Vojvodina in Serbien unmittelbar an der Grenze zu Kroatien. Sein Studium nahm er 1964 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart auf, später unter anderem beim Bildhauer Professor Rudolf Hoflehner, und er lernte auch den Bronzeguss. 1969 startete er als Freischaffender ins Leben, war aber über Jahre zwischendurch immer auch als akademischer Lehrer tätig, vor allem an der Universität Karlsruhe. Ein weiterer Lehrauftrag führte ihn nach Brighton in England. (bfk)