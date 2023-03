Grausames Ende einer toxischen Beziehung

Von Alexander Albrecht

Frankenthal/Ludwigshafen. Der abgetrennte Unterarm eines toten jungen Mannes, wie ein einfaches Stück Fleisch auf den Balkon ihrer Wohnung im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim geworfen. Samira A. kann den Anblick nicht vergessen. Es ist der grausame Schlusspunkt einer Beziehung mit manchen Aufs und viel mehr Abs. Dabei ist die Somalierin zunächst angetan, als sie Anfang 2019 ihren Landsmann Liban M. kennenlernt. Sie ist damals niedergeschlagen. Depressiv, wie die heute 34-Jährige sagt. Er habe sie wieder aufgebaut, sei "sehr positiv und offen gewesen", bringt ihr Tee und Medikamente vorbei.

Samira A. sitzt am Mittwochmorgen in irgendeinem Gericht, das genauso wenig bekannt gegeben wird wie ihr Aufenthaltsort. Weil sie Angst hat. Angst vor weiteren Anfeindungen und Bedrohungen, auch rassistischer Art. Und wahrscheinlich würde sie es nur schwer ertragen, ihrem Ex-Freund in die Augen zu sehen.

Liban M. ist angeklagt, am 18. Oktober 2022 in Oggersheim zwei Maler auf offener Straße erstochen und einen weiteren Mann in der Filiale eines Drogeriemarkts lebensgefährlich verletzt zu haben. Auf zwei Bildschirmen in Saal 20 des Frankenthaler Landgerichts ist Samira A. neben ihrem Anwalt zu sehen. Die erste Strafkammer wird sie bis in die Abendstunden vernehmen. Rekonstruktion einer Partnerschaft, die auch Aufschluss über das unfassbare Verbrechen und in die Psyche des Angeklagten geben soll.

Samira A., Hausfrau und Mutter von zwei minderjährigen Kindern aus einer anderen Beziehung, und der circa acht Jahre jüngere Angeklagte sind erst wenige Monate ein Paar, als sie Veränderungen an ihm feststellt. "Er ist immer besitzergreifender und kontrollierender geworden", sagt die tapfere Frau, die überwiegend ruhig und gefasst alle Antworten des Gerichts beantwortet.

Los geht es damit, dass der mutmaßliche geständige Doppelmörder ihr Handy an sich nimmt, ihren Ex-Mann und ihren Vater kontaktiert. Samira A. ist wütend und fühlt sich eingeengt, es gibt immer wieder Streit. Schließlich wird ihr Freund im Mai 2019 sogar handgreiflich. "Er hat mir zwei Backpfeifen verpasst und mich gewürgt", sagt sie und zeigt ihn bei der Polizei an. Aus freien Stücken räumt sie eine damalige Lüge ein. Gegenüber den Beamten hatte sie angegeben, dass ihr Partner drohte, sie vergewaltigen zu wollen. "Ich wollte, dass etwas passiert und getan wird", erklärt Samira A.

Liban M. erhält unter anderem wegen Beleidigung und Körperverletzung einen Strafbefehl von ...