Alzey (dpa/lrs) - Ein Blick in verborgene Räume: Am ersten November-Wochenende öffnet der ehemalige Geheimbunker der rheinland-pfälzischen Landesregierung in Alzey seine Tore für die Öffentlichkeit. Vom 1. bis zum 3. November bieten Bunkerexperte Jörg Diester und sein Team Führungen durch die Räume und Gänge der 1.140 Quadratmeter großen Anlage an. Bis zu 30 Tage hätte das Land von dem Bunker,

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote