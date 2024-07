Geier Hintergrund

> Schutz nur für "süße" Tiere? Generell regen die Autoren der "Geier-Studie" an, dass sich die Menschheit entscheiden solle, um welche Tiere sie sich kümmern will. Denn wir befänden uns ohnehin in einem Massensterben nie gekannten Ausmaßes. Derzeit würde jede Menge Geld ausgegeben, um besonders süße oder besonders prächtige Tiere zu schützen, dazu gehörten etwa Pandabären oder Tiger. "Wir sagen nicht, dass das schlecht ist, aber wir wollen darauf hinweisen, dass das Wohlergehen des Menschen mit dem anderer Arten in einer Wechselbeziehung steht." Es gebe einige Schlüsselarten im Ökosystem, die auch für die Gesundheit und Sicherheit der Menschen besonders zentral seien.