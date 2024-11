Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Kleiner Kreis statt große Feier: Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz "Charly" Körbel feiert seinen 70. Geburtstag am Sonntag mit seinen engsten Vertrauten. "Wir sind im Schwarzwald. Einer meiner besten Freunde hat dort ein Hotel - und da sind nur meine Frau, meine Tochter, mein Schwiegersohn und fertig", sagte die Legende von Eintracht Frankfurt. Für die Hessen bestritt Körbel 602 Partien in der Fußball-Bundesliga. Kein anderer Spieler lief im Oberhaus so häufig auf wie er.

Von der Entwicklung der Eintracht und vor allem von der aktuellen Saison seines Herzensvereins zeigt sich Körbel beeindruckt. In der Bundesliga, im DFB-Pokal und auch in der Europa League liegt die SGE gut im Rennen. Der Kader ist deutlich besser aufgestellt als noch in der Vorsaison, auch die Spieler haben sich gesteigert, wie Körbel betonte. "Jetzt haben wir eine Mannschaft: Die erinnert mich so ein bisschen an früher. Wir sind fußballerisch stark geworden."

Dem Bürgermeister von Frankfurt, Mike Josef (SPD), habe er schon gesagt, dass die Eintracht einen Titel holen werde. "Die Meisterschaft zu holen, wird schwer sein, weil die Bayern einfach zu stabil sind. Ich denke, das wäre jetzt auch ein bisschen vermessen", sagte Körbel.

"Europa League ist ja unser Ding"

Deutlich mehr Titelchancen räumt der frühere Profi der SGE im DFB-Pokal und in der Europa League ein. "Die Europa League ist ja unser Ding", sagte Körbel, nachdem die Eintracht den Wettbewerb in der Saison 2021/22 gewonnen hatte. "Also ich habe mir auf jeden Fall schon mal die Termine freigenommen", betonte Körbel.

Die Club-Ikone triumphierte als Spieler mit der SGE 1980 im UEFA-Pokal - dem Vorgänger-Wettbewerb der Europa League - und zudem viermal im DFB-Pokal. Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestritt er sechs Länderspiele.