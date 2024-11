Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart eröffnet beim deutschen Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) den 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga. In den bisherigen fünf Partien gegen die Werkself gelang den Schwaben unter Trainer Sebastian Hoeneß noch kein Sieg. Nah dran waren sie aber schon mehrfach. Diesmal wolle er mehr mitnehmen, kündigte der 42 Jahre alte Coach der Stuttgarter an.

Nach drei Pflichtspiel-Siegen in Serie reist der VfB mit viel Selbstvertrauen an. In der Tabelle liegt der Vizemeister derzeit auf Rang acht, Leverkusen hat drei Punkte mehr und ist Dritter.