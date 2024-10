Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt will in der Fußball-Bundesliga den deutschen Meister ärgern. Die Hessen sind am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen zu Gast.

Vor einer Rückkehr in die Startelf steht nach überstandener Muskelverletzung SGE-Keeper Kevin Trapp. Er soll in Leverkusen sein Comeback geben.

Bei Bayer wollen die Hessen eine