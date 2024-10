Frankfurt/Main (dpa) - Torhüter Kevin Trapp steht bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt für das Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen vor einer Rückkehr in die Startelf. "Für uns ist natürlich erst mal das Wichtigste, dass er wieder gesund ist und auch dementsprechend dann 100 Prozent leistungsfähig ist", sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote