Berlin (dpa) - Rasmus Kristensen von Eintracht Frankfurt hat sich im Spiel gegen den 1. FC Union Berlin eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Der Rechtsverteidiger wird in den kommenden Wochen fehlen, wie der Verein einen Tag nach dem 1:1 in der Fußball-Bundesliga mitteilte.

Der Däne hatte sich bei einer Defensivaktion in der ersten Halbzeit verletzt und wurde durch Junior Dina Ebimbe ersetzt. Leistungsträger Kristensen spielte bei den Hessen bislang in jedem Saisonspiel von Beginn an und fast immer über die volle Distanz.