Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Keller in Kassel sind drei Menschen leicht verletzt worden. Mehrere Notrufe seien kurz vor Mitternacht eingegangen, teilte die Feuerwehr mit. Als die Einsatzkräfte an dem Wohn- und Geschäftshaus eintrafen, sei bereits dichter Rauch aus den Kellerfernstern und dem Eingang gequollen. Die Bewohner hätten sich eigenständig durch das verrauchte

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote