Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einer starken Rauchentwicklung in einem Gebäude in Wiesbaden-Erbenheim sind drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, löste eingebranntes Essen in einer Wohnung im ersten Obergeschoss die Rauchentwicklung aus. Die beiden Bewohner hatten die Wohnung bei der Ankunft der Einsatzkräfte bereits eigenständig verlassen. Drei Menschen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, hieß es. Um wen es sich bei den Verletzten handelt, blieb zunächst unklar. Einer der Verletzten wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Feuerwehreinsatz wurde am späten Mittwochabend zunächst durch eine automatische Brandmeldung in dem Gebäude, in dem sich auch eine Pflegeeinrichtung befindet, ausgelöst.