Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart ist ein 33 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Morgen vermutlich in dessen Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen. Diese stand nach Angaben der Feuerwehr beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand.

Neben dem Bewohner der Brandwohnung befreite die