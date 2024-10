Wiesbaden (dpa/lhe) - Um einen Schaden an der Fahrbahn zu beheben, wird die Autobahn GmbH am Mittwoch einen Teil der Autobahn 66 in eine Richtung voll sperren. Wie das Unternehmen mitteilte, sei eine abgesenkte Betonplatte die Ursache. Demnach werde die Fahrbahn im Bereich Schiersteiner Kreuz in Fahrtrichtung Rüdesheim von 9 Uhr bis in die Abendstunden voll gesperrt

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote