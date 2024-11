Kassel (dpa/lhe) - Dank Nebojsa Simic steht die MT Melsungen vorzeitig als Sieger der Gruppe F in der European League fest. Der Torwart des Handball-Bundesligisten war beim 32:27 (15:13)- Erfolg gegen den FC Porto mit 17 Paraden der Matchwinner. Durch den Erfolg bleiben die schon vorher für die Hauptrunde qualifizierten Nordhessen auf europäischer Bühne ungeschlagen. Wettbewerbsübergreifend war es der 13. Sieg nacheinander. Bester MT-Werfer war Nikolaj Enderleit mit sieben Toren.

Auch wenn Melsungen bereits für die Hauptrunde qualifiziert war, wollte der Bundesliga-Spitzenreiter auch im fünften Gruppenspiel ungeschlagen bleiben. Denn schon vor der Partie hatte es sich abgezeichnet, dass Porto den Hessen in die nächste Runde folgen würde. Die Punkte aus den direkten Duellen nehmen die Teams mit. Da die Schützlinge von Coach Roberto Garcia Parrondo bereits das Hinspiel in Portugal gewonnen hatten, war es ein sogenanntes "Vier-Punkte-Spiel".

Simic hält mehr als 40 Prozent der Würfe

Entsprechend engagiert begannen die Hausherren. Doch auch die Portugiesen wollten unbedingt die zwei Zähler für die Hauptrunde mitnehmen. So wurde es ein enges Match, in dem Simic seine Mannschaft mit 45 Prozent gehaltener Bälle zur Pause in Führung hielt. Nach Wiederanpfiff leisteten sich dessen Teamkollegen ein paar technische Fehler zu viel, vergaben zudem einige freie Würfe. Doch Simic blieb der sichere Rückhalt.