Porto (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim möchte im Gastspiel beim FC Porto ihren sportlichen Aufwärtstrend fortsetzen und in der Europa League weiter ungeschlagen bleiben. Nach dem jüngsten Erfolg in der Bundesliga gegen den VfL Bochum strebt das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo im Duell mit dem Pokalsieger Portugals am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) erneut etwas Zählbares an. Kämpfen und mutig sein lautet daher die Devise im für seine hitzige Atmosphäre bekannten Drachenstadion. Bisher hat die TSG in dem Wettbewerb aus zwei Partien vier Punkte geholt. Personell kann Matarazzo fast aus dem Vollen schöpfen.

