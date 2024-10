Eberbach "Park(ing) Day"

Seit 2005 gibt es jedes Jahr im September den "Park(ing) Day" (PD). Bei diesem internationalen Aktionstag, an dem auch in Deutschland zahlreiche Städte teilnehmen, geht es um die "Re-Urbanisierung" von Innenstädten und das Bewusstmachen der Klimaproblematik. Dazu werden Parkplätze im öffentlichen Straßenraum modellhaft in Kinderspielplätze, Fahrradabstellflächen, gastronomische Bereiche oder ähnliches umgewandelt. Statt "Parking" wird ein abgasfreier "Park" zum Entspannen, Flanieren und Einkaufen ermöglicht. Auch die Stadt Eberbach macht seit zwei Jahren mit, zuletzt am 20. September. Dabei sollte unter anderem aufgezeigt werden, "dass und welche Alternativen es zum parkenden Auto gibt". Der Park(ing) Day wird von der AG Mobilität der Klimawerkstatt Eberbach – laut Flyer "mit freundlicher Unterstützung durch die Eberbacher Werbe-Gemeinschaft (EWG) – und dem Klimaschutzmanagement der Stadt Eberbach veranstaltet.