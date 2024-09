Der Direkteinstieg - Der Weg zur Lehrkraft: In Baden-Württemberg dient der Direkteinstieg als Sondermodell zur Gewinnung von Lehrkräften in Mangelfächern. Der Einstieg in den Schuldienst erfolgt direkt. Die Bewerberin oder der Bewerber absolviert zunächst im tariflichen Arbeitnehmerverhältnis mit vollem Beschäftigungsumfang und vollem Entgelt eine zweijährige berufsbegleitende pädagogische Schulung bei gleichzeitig verringerter Unterrichtsverpflichtung. Nach einem weiteren Bewährungsjahr soll die Übernahme in das Beamtenverhältnis vorgesehen sein.