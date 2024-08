Daisey Ridley

Name: Daisy Jazz Isobel Ridley

Geboren am 10. April 1992 in Westminster, London.

Karriere: Ridley wuchs in London auf. Sie verfolgte früh schauspielerische Ambitionen und konnte dank eines Stipendiums im Alter zwischen 9 und 18 Jahren die private Tring Park School for the Performing Arts in Hertfordshire bei London besuchen. Ihr Studium der Kulturgeschichte gab sie auf, als sich ihre Schauspielkarriere entwickelte. Ihr TV-Debüt hatte sie 2013 mit einer Gastrolle in der Serie "Casualty". Ihren Durchbruch schaffte sie, als sie für die Rolle der "Rey" im Science-Fiction-Film "Star Wars: Das Erwachen der Macht" (2015) und dessen zwei Fortsetzungen ausgewählt wurde. 2017 spielte sie an der Seite von Hollywood-Stars wie Penélope Cruz in "Mord im Orient Express". Erfolge feierte sie auch mit "Chaos Walking" (2021) und " Das Erwachen der Jägerin" (2023).

Privat: Ridley ist seit 2023 mit dem britischen Schauspieler Tom Bateman verheiratet.

Aktuell: "Die junge Frau und das Meer" mit Ridley in der Hauptrolle ist derzeit bei Disney+ zu sehen. kaf