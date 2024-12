Darmstadt (dpa) - Trainer Florian Kohfeldt vom SV Darmstadt 98 will bei der Rückkehr zu seinem Herzensverein SV Werder Bremen eine Überraschung im DFB-Pokal schaffen. Der Fußball-Zweitligist tritt im Achtelfinale am Dienstagabend (20.45 Uhr/Sky) im Bremer Weserstadion an.

Im Duell mit dem Bundesligisten sind die Darmstädter trotz acht Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage Außenseiter. Eine Option für den Kader ist wieder Defensivspieler Klaus Gjasula, der zuletzt gefehlt hatte.

Für Kohfeldt ist es eine besondere Partie. Er war 20 Jahre lang in verschiedenen Positionen als Spieler und Trainer bei Werder tätig. Von November 2017 bis Mai 2021 arbeitete er für den Club als Chefcoach.