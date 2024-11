Wiesbaden (dpa/lhe) - Der VC Wiesbaden hat das Achtelfinale im CEV Challenge Cup verpasst. Der Volleyball-Bundesligist unterlag dem Spitzen-Team von Galatasaray Istanbul in der ausverkauften Halle am Platz der Deutschen Einheit mit 1:3 (15:25, 15:25, 25:17, 20:25). Bereits das Hinspiel in der Türkei war mit 0:3 verloren gegangen. In der vergangenen Saison hatte der VCW Istanbul in einem dramatischen und packenden Spiel überraschend schlagen können.

Dieses Mal standen die Vorzeichen schlecht. Nach der klaren 0:3-Niederlage hätte sich Wiesbaden nur bei einem 3:0 oder 3:1 noch mit einem Sieg im anschließenden "Golden Set" das Weiterkommen sichern können. Zu Beginn sah es gut aus, doch Mitte des ersten Satzes übernahmen die Gäste die Regie. Der Gewinn des dritten Satzes ließ beim VCW noch einmal kurz Hoffnung aufkommen, doch Galatasaray erstickte diese im vierten Durchgang gleich von Anfang an.