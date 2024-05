> Bei der Bürgermeisterwahl in Neckargemünd treten am 12. Mai folgende Kandidaten an – in der Reihenfolge, auf der sie auf dem Stimmzettel stehen:

> Hermino Katzenstein (Grüne), 55 Jahre, Landtagsabgeordneter

> Jan Peter Seidel (parteilos), 38 Jahre, Leiter Bau- und Rechtsamt der Stadt

> Frank Volk (Freie Wähler), 56 Jahre, Bürgermeister seit dem Jahr 2016

> Peter Schnurr (parteilos), 51 Jahre, Angestellter

> Daniel Küppers (parteilos), 47 Jahre, Betriebsrat

Alle leben in Neckargemünd.