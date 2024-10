Stadtallendorf (dpa/lhe) - Bei einem verheerenden Brand in einer Feuerwache im mittelhessischen Stadtallendorf ist nach ersten Schätzungen ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden. Der Kreisbrandinspektor Lars Schäfer sagte, er gehe von 20 bis 24 Millionen Euro aus. Der neu gebaute Feuerwehrstützpunkt war erst vor rund einem halben Jahr offiziell in Betrieb genommen worden. In der

