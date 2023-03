Biografie

Professor Dr. Paul Lukowicz ist seit 2011 Wissenschaftlicher Direktor und Leiter des Forschungsbereiches "Eingebettete Intelligenz" am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern.

Werdegang: Lukowicz, geboren 1967, studierte Informatik und Physik an der Universität Karlsruhe, wo er 1999 zum Thema opto-elektronische Computerarchitekturen promovierte. 2003 wurde er als Professor für Informatik an die Private Universität UMIT in Tirol berufen, drei Jahre später übernahm er den Lehrstuhl für Angewandte Informatik an der Uni Passau.

Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Cyber-physischer Systeme, "Pervasive Computing" und Sozial-Interaktiver Systeme.