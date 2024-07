Biografie – Charles de Graimberg

> Charles de Graimberg wurde am 30. Juli 1774 auf Schloss Paars bei Château-Thierry als Sohn eines französischen Grafen geboren. Bereits während seiner Schulzeit in der École royal militaire in Rebais entdeckte er seine Liebe zum Zeichnen. Die Festungsruine seiner Heimatgemeinde bildete er gleich 15 Mal ab, eins der Blätter ist im KMH ausgestellt. 1807 zog Graimberg nach Paris, um sich bei dem Maler Jean-Victor Bertin ausbilden zu lassen. 1810 besuchte er Heidelberg – und blieb. Er heiratete Johanna Polyxena Freiin Pergler von Perglas und lebte mit seiner Familie ab 1839 in einem Palais am Kornmarkt. Graimberg starb am 10. November 1864, er und seine Familie sind auf dem Bergfriedhof begraben.