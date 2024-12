Göttingen (dpa/lhe) - Die Basketballer der Skyliners Frankfurt haben zum achten Mal in ihrer Vereinsgeschichte das Halbfinale im Basketball-Pokal erreicht. Frankfurt setzte sich bei BG Göttingen mit 78:67 (37:36) durch. Bester Werfer und Spieler war Trey Calvin, der 23 Punkte erzielte. "Ich habe gut angefangen, dann das Spiel auf mich zukommen lassen und dann wieder übernommen", sagte er bei "Dyn".

Gegen das Bundesliga-Schlusslicht taten sich die Hessen lange schwer. Bis zur Hälfte war das Spiel ausgeglichen. Kein Team konnte sich entscheidend absetzen. So gingen die Skyliners nur mit einem Punkt Vorsprung in die Pause. Nach Wiederanpfiff legten die Frankfurter dank ihrer starken Quote von der Drei-Punkte-Linie einen kleinen Zwischenspurt ein. Den Vorsprung hielten die Gäste bis zum Schluss und feierten am Ende den Sieg ausgiebig.

Auch Syntainics MBC schaffte den Sprung ins Final-Four-Turnier. Die beiden letzten Plätze werden in den Partien zwischen den Bamberg Baskets und Alba Berlin sowie zwischen Bayern München und Rasta Vechta ermittelt.