Freiburg/Breisach am Rhein (dpa/lsw) - Das Gesundheitsamt hat für Teile von Freiburg und Breisach am Rhein (Breisgau-Hochschwarzwald) ein Abkochgebot für Trinkwasser ausgesprochen. Das Leitungswasser weise eine bakterielle Verunreinigung auf, sagte eine Sprecherin des Betreibers Badenova Netze. In Absprache mit dem Amt werde das Wasser nun durchgespült, um die Verunreinigung zu entfernen.

