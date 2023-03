Bäckerei Grimminger Hintergrund

Die Bäckerei Grimminger, die drei Standorte der Bäckerei Dussinger übernimmt, ist ebenfalls ein Familienbetrieb. 1911 eröffnete Josef Grimminger seine erste Bäckerei in Mannheim. Ab 1946 führte sein Sohn Richard den Betrieb fort, in dritter Generation folgten ihm später seine Kinder Gabriele und Michael, welche aktuell gemeinsam die Geschäftsführung innehaben. Mit Marc Grimminger steht zudem schon die vierte Generation bereit, um die Geschäftsführung zu übernehmen. Grimminger-Filialen gibt es inzwischen über 80 Stück, darunter in Dossenheim, Eppelheim und Sandhausen. (lew)