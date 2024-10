Bad Homburg (dpa/lhe) - Ein Mann ist in seiner Wohnung in Bad Homburg mit einem Messer schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, der 41-Jährige sei in eine Klinik gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Seine 30 Jahre alte Lebensgefährtin sei vorläufig festgenommen worden. Die Rettungskräfte und die Polizei waren am späten Mittwochabend zu der Wohnung im Stadtteil Ober-Eschbach gerufen worden. Der Ablauf und die Hintergründe der Tat müssen noch ermittelt werden.

