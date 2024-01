BIOGRAFIE

Name: Dr. Tobias Zimmermann

Geboren: 13. Oktober 1985 in Lünen (NRW)

Werdegang: Tobias Zimmermann ist promovierter Verhaltensbiologe. Er studierte Biowissenschaften an der Universität Münster. Anschließend untersuchte der Ethologe bei Professor Norbert Sachser, einem Wegbereiter der deutschen Verhaltensforschung, wie soziale Erfahrungen tierisches Verhalten prägen. Außerdem liegt ihm die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit am Herzen. 2020 gründete er zusammen mit seinem Kollegen Dr. Niklas Kästner das Internetportal "Ethologisch – Verhalten verstehen", das wissenschaftliche Erkenntnisse bekannter machen soll. Gemeinsam mit Norber Sachser und Niklas Kästner ist Zimmermann Herausgeber des Buches "Das unterschätzte Tier. Was wir heute über Tiere wissen und im Umgang mit ihnen besser machen müssen" (Rowohlt 2022). Tobias Zimmermann ist derzeit Forschungskoordinator an der Universität Münster.

Privat: Tobias Zimmermann lebt mit seiner Familie in Münster.