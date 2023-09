BIOGRAFIE

Name: Dr. Sebastian Lotzkat

Geboren: 4. September 1981 in Friedberg, Hessen

Werdegang: Der preisgekrönte Science-Slammer studierte Biologie an der Goethe-Universität Frankfurt, wo er auch promovierte. Am Senckenberg Forschungsinstitut Frankfurt untersuchte er mehr als zwölf Jahre die Artenvielfalt von Reptilien und Amphibien in Lateinamerika. Seit 2007 begeistert er bei Führungen im Senckenberg Naturmuseum und im Palmengarten Frankfurt für Biodiversität. Mit Büchern, Workshops, Vorträgen und Podcasts vermittelt er einem breiten Publikum Naturwissenschaften. Er schrieb unter anderem "Landflucht der Wildtiere" und "Keine Bange vor der Schlange". Hauptberuflich ist Dr. Sebastian Lotzkat am Naturkundemuseum Stuttgart in der Kommunikation tätig.