BIOGRAFIE

Name: Jana Pareigis

Geboren 1981 in Hamburg.

Werdegang: Jana Pareigis wurde 1981 als Tochter eines Simbabwers und einer Deutschen geboren und wuchs bei Adoptiveltern auf. Nach Abitur und Studium der Politikwissenschaft und Afrikanistik in Hamburg, New York und Berlin begann sie ihre Karriere beim Nachrichtensender N24 und der Deutschen Welle, arbeitete als Reporterin und Filmautorin. 2014 kam sie zum "ZDF-Morgenmagazin", wo sie vier Jahre Moderatorin war, seit 2018 gehört die Journalistin zum Team des "ZDF-Mittagsmagazins". Im Juli 2021 feierte sie ihr Debüt als Moderatorin der "heute"-Hauptausgabe um 19 Uhr.

Privates: Jana Pareigis ist Mutter eines Sohnes und lebt in Berlin und Mainz.

Aktuelles: "Am Puls" mit Jana Pareigis ist bereits online in der Mediathek abrufbar und läuft am Montag, 29. Mai, um 19.20 Uhr im ZDF.