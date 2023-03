BIOGRAFIE

Name: John Malkovich

Geboren am 9. Dezember 1953 in Christopher, Franklin County, im US-Bundesstaat Illinois als zweites von fünf Kindern.

Erste Erfolge ab 1976 mit Eintritt in die "Steppenwolf Theatre Company" in Chicago. 1984 tritt Malkovich neben Dustin Hoffman in dem Theaterstück "Death of a Salesman" am Broadway auf. Für sein Kinodebüt als Mr. Will in "Ein Platz im Herzen" wurde er 1985 für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert.

Der Durchbruch gelang ihm 1988 mit "Gefährliche Liebschaften" an der Seite von Glenn Close und Michelle Pfeiffer. Seither ist Malkovich auf der Leinwand in vielen Genres zu Hause. Unter anderem spielte er in "Himmel über der Wüste" (1990), "In the Line of Fire" (1993), "Being John Malkovich" (1999), "Ripley’s Game" (2002), "Klimt" (2006) und in den Serien "The New Pope" und "Space Force". Für die Agenten-Komödie "R.E.D - Älter.Härter.Besser" (2010) steht er neben Bruce Willis und Helen Mirren das erste Mal für Regisseur Robert Schwentke vor der Kamera. Der Bühne bleibt er bis heute ebenfalls treu – so auch mit Auftritten in Deutschland wie bei den Ruhrfestspielen oder in der Elbphilharmonie.

Aktuell: "Seneca", eine schwarze Komödie von Robert Schwentke über die letzten Tage des antiken Philosophen, der auf Befehl seines einstigen Schülers Kaiser Nero Selbstmord begehen soll. Seit Donnerstag, 23. März, im Kino.

Privat: John Malkovich ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in der Nähe von Boston.