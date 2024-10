Offenbach am Main (dpa/lhe) - Das Ende der Woche bringt den Menschen in Hessen frische Temperaturen und zuweilen auch Regen. Am Freitag sei es überwiegend heiter bis wolkig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Es bleibe meistens trocken, am Mittag und Nachmittag bestehe ein geringes Schauerrisiko. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 10 bis 14 Grad. Es gehe ein schwacher

