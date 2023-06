Infos:

Anreise: Ab Frankfurt oder München fliegen mehrere Airlines direkt nach Washington Dulles. Von dort per Mietwagen nach Assateague Island über Berlin, Maryland bzw. via Cambridge nach Chincoteague.

Unterkunft: Nahe am Meer wie auch an den Geschehnissen des Pony-Swim-Festivals sind Chincoteague-Besucher im Hampton Inn & Suites (www.kurzelinks.de/tmg9). Direkt auf Assateague Island gibt es zwei Campingplätze mit insgesamt 300 Einheiten in Maryland: Assateague National Seashore Campground und Assateague State Park Camping (www.kurzelinks.de/w3vv) sowie einen weiteren in der Nähe auf Chincoteague Island: Toms Cove Campground www.tomscovepark.com.

Aktivitäten: Das Besucherzentrum Assateague Island ist täglich 9 bis 16 Uhr geöffnet, der Eintritt ins Reservat kostet 20 USD pro Fahrzeug. Der Eintritt ins Chincoteague National Wildlife Refuge kostet zehn USD pro Fahrzeug, www.fws.gov/refuge/chincoteague. Das dortige Besucherzentrum Toms Cove ist Freitag bis Montag von 9 bis 16 Uhr geöffnet und das kleine Regionalmuseum von Chincoteague ist ein Pilgerort der Fans von Misty. www.nps.gov/asis/planyourvisit/hours.htm und www.chincoteaguemuseum.com.

Termine: Das Pony-Festival von Chincoteague findet jedes Jahr Ende Juli statt. Das nur wenige Minuten dauernde Ponyschwimmen, findet 2023 am 26. Juli zwischen 7 und 13 Uhr statt, die Auktion am 27. Juli. Am 22. Juli kann man das Sammeln der Herde im Reservat live mitverfolgen www.chincoteaguechamber.com.