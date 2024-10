Herbstein (dpa/lhe) - Ein Baustellenkran ist in Herbstein (Vogelsbergkreis) auf eine Stallung gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte der Kran das Dach am Mittwoch massiv und richtete einen Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro an. Verletzt worden sei niemand. Ermittlungen sollen demnach nun unter anderem klären, ob womöglich der starke Regen die Ursache für den Unfall war.

©