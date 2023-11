Informationen:

Anreise: Von Frankfurt fliegt z. B. Lufthansa nach Amman. Die Dauer des Fluges ohne Zwischenstopp beträgt etwas mehr als vier Stunden.

Einreise: Für die Einreise nach Jordanien sind ein Reisepass und Visum notwendig. Dieses kann entweder bei einer Botschaft Jordaniens in Deutschland oder als "Visa on arrival" am Flughafen in Amman beantragt werden. Die Kosten ohne "Jordan Pass" liegen bei 40 Jordanischen Dinar (etwa 55 Euro) und sind am Flughafen bar in der Landeswährung zu bezahlen.

Jordan Pass: Diesen gibt es ab 70 Dinar (ca. 90 Euro) und er gilt für mehr als 40 Sehenswürdigkeiten inklusive der Felsenstadt Petra. Zum Vergleich: Ein Tagesticket für Petra kostet 50 Dinar (ca. 65 Euro). Des Weiteren entfällt beim Jordan Pass die Gebühr fürs Visum, sofern man mindestens drei aufeinanderfolgende Nächte im Land ist. Wichtig: Der Jordan Pass muss vor der Einreise nach Jordanien gekauft werden.

Wadi Rum: Eintritt fünf Jordanische Dinar, frei mit dem "Jordan Pass"

Sun City Camp: Unterkunft in beheizbaren Komfort- und Bubble-Zelten, von hier aus starten Jeep- und Kamelreiten sowie Star Gazing (Sternenbeobachtung); www.suncitycamp.com

Weitere Infos: www.visitjordan.com