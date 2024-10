Berlin/Mainz/Ramstein (dpa/lrs) - US-Präsident Joe Biden trifft im Rahmen seines Deutschland-Besuchs auch den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer. Das bestätigte die Staatskanzlei in Mainz. Demnach ist am Samstag (12.10.) vor der geplanten Ukraine-Konferenz in Ramstein ein kurzes Gespräch mit dem SPD-Politiker geplant. Biden berät auf dem US-Stützpunkt in der Pfalz

