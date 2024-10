Infos:

Lage und Anreise:

Die Ferienregion Alpbachtal mit zehn Gemeinden beidseits des Inn liegt jeweils 1,5 Stunden von München und Salzburg entfernt zwischen Kitzbüheler Alpen und Rofangebirge. Mit dem Auto kommt man mautfrei von München via Tegernsee und Achenpass in die Region oder über die Inntalautobahn (Vignettenpflicht). Mit der Bahn bis Jenbach oder Wörgl, weiter mit Regiobus (in Alpbachtal Card inkludiert)

Übernachtung:

Alpbach: Hotel Zur Post, DZ/HP ab 154 Euro/Nacht, www.post-alpbach.at

Kramsach: Hotel Sonnenuhr: DZ/F ab 150 Euro, www.hotelsonnenuhr.at

Alpbachtal Card:

Die Erlebniskarte gibt es bei der ersten Übernachtung vom Vermieter. Mit ihr können fol-gende Attraktionen beliebig oft kostenlos benutzt/besucht werden: Wiedersbergerhornbahn, Reitherkogelbahn, Schatzbergbahn, Markbachjochbahn: www.skijuwel.com. Kinderpark Reith, Reintaler See, Reither Badesee sowie die Freibäder in Münster und Brixlegg: www.alpbachtal.at/seen ; das Museum Tiroler Bauernhöfe: www.museum-tb.at und das Augustiner Museum in Rattenberg: www.augustinermuseum.at. Für eine Reihe weiterer Sport- und Kulturaktivitäten gibt es Rabatte und Vorteilspreise in diversen Läden.

Weitere Infos:

Tourismusverband Alpbachtal, 0043.5337.21200

Internet:

www.alpbachtal.at