Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Untersuchungsausschuss zur Affäre um den Rauswurf der parteilosen Staatssekretärin Lamia Messari-Becker aus dem hessischen Wirtschaftsministerium geht heute in die zweite Runde (13.00 Uhr). Es wird erwartet, dass sich das parlamentarische Gremium in Wiesbaden vorerst mit Formalien befasst. Zur Vernehmung von Zeugen soll es erst in künftigen Sitzungen

