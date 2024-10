Aspach (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken hat in der 3. Fußball-Liga in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl schaffte nach einem 0:2 noch die Wende und siegte 3:2 (1:2) beim VfB Stuttgart II. Mit 17 Punkten mischt der FCS in der Spitzengruppe weiter mit.

Nach der 1:4-Niederlage in Cottbus und dem torlosen Remis gegen Arminia Bielefeld schien sich der