Mannheim (dpa/lsw) - Mit dem dritten Heimsieg in Folge hat der Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim seinem Kapitän Marcel Seegert in dessen 300. Spiel für den Verein ein schönes Jubiläum bereitet. Die ersatzgeschwächten Kurpfälzer bezwangen am Freitagabend vor 11.334 Zuschauern dank Treffern von Terrence Boyd (32.), Kelvin Arase (77.) und Kennedy Okpala (90.+4) den FC Erzgebirge Aue mit 3:0

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote