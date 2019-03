Von Frauke Gans

Eine Lieblingsermahnung der Großeltern in der Nachkriegszeit: Jeden Bissen ordentlich kauen! Den Enkeln mit unermüdlicher Ausdauer vorgebetet, wird dieses vornehmlich ideale Essverhalten von Generation zu Generation weitergegeben. Hält der Tipp aber stand, genauer beleuchtet unter neuen wissenschaftlichen Gesichtspunkten?

Dr. Claudia Fabian-Bach, Oecotrophologin von "Essgenuss Heidelberg" sagt: "Normal gut kauen ist schon von Vorteil." Okay, gut gemacht Großeltern. "Die Verdauung beginnt im Mund. Das heißt, der Speichel löst erste Enzyme und spaltet Kohlenhydrate auf." Wer es dem Magen leichter machen möchte, kaut also sein Essen ordentlich. "Aber Vorgaben wie früher üblich, jeden Bissen zwanzig Mal zu kauen, sind natürlich maßlos übertrieben." Es sei eine sehr individuelle Angelegenheit: "Jeder isst in eigenem Tempo. Schnellesser zum Dauerkauen zu verurteilen ist kontraproduktiv." Das verursache nur Stress. Und vermutlich schluckt sowieso niemand sein Essen am Stück herunter.

"Heute weiß man, es geht nicht um die Anzahl der Kaubewegungen, sondern um den Achtsamkeitsansatz. Also kein Multitasking bei der Nahrungsaufnahme, sondern Konzentration auf das Essen: Wie riecht es, wie schmeckt es, wie sieht es aus?" Genussessen war in der Nachkriegszeit in Deutschland logischerweise wenig verbreitet. Die Idee des ausgiebigen Kauens beruht auf der Absicht, so viele Nährstoffe wie möglich aus dem vorhandenen Essen herauszuziehen und dem Körper zur ordentlichen Verwertung zur Verfügung zu stellen. Ein weiterer Trick aus jener Zeit war deshalb das Erhitzen sämtlicher Nahrung. Warmes Essen bedeutet ebenfalls weniger Arbeit für die Verdauung, beziehungsweise einen geringeren körperlichen Energieverbrauch.

"Das ist heute nicht mehr nötig. Die Emotionen spielen eine viel wichtigere Rolle", sagt Fabian-Bach. Und die Nahrungsaufnahme richtig wahrzunehmen. "Schreibt man seine Mahlzeiten sechs Tage lang auf, kann man sich vor Augen führen, was man so zu sich nimmt über die Woche. Und schauen, ob man den Essensplan etwas ausgewogener gestalten sollte. Oder ob man eigentlich Dinge isst, die man mag." Denn ein Hauptaugenmerk solle darauf liegen, "ob es schmeckt. Viele essen heute ganz fix, Hauptsache man hat etwas im Magen." Vertane Genusszeit. Entschleunigen ist auch hier das Zauberwort. Nie hatten wir so viel Freizeit und Nahrungsüberfluss in Deutschland wie heute. Wozu also die Eile? Lieber langsam genießen und damit auch nachhaltiger. Bewusst wahrnehmen, was man konsumiert, anstatt sich wahllos vollzustopfen.

"Man sollte sich also schlicht auf das Essen besinnen. Und damit ist nicht gemeint die Kauvorgänge zu zählen," erklärt die Ernährungswissenschaftlerin. "Besser essen durch Mindfulness-Based Stress Reduction: MBSR. Den Stress reduzieren, indem man sich auf das konzentriert, was man grade macht." Ohne über die nächsten Schritte nachzudenken, die nächste Sitzung, den nächsten Arbeitsschritt. Eine sehr alte meditative und buddhistische Weisheit, die sich auf Mahlzeiten und genussvolles Essen übertragen lässt. Ohne es dabei zu einer geschmacklosen Masse zu zerkauen.

"Wobei erzwungen langsame Mahlzeiten auch nichts bringen. Wer es eilig hat und sich unter Druck an den Frühstückstisch setzt, hat nichts davon. Das wäre nur ein erneuter Stressfaktor. Lieber schnell im Auto etwas essen als nichts und dafür entspannt ankommen." Außerdem gäbe es solche und solche: "Für einige ist die Butterbrezel to go ein Essenshighlight. Sie freuen sich darauf und das Essen auf die Hand macht ihnen Spaß." So soll es sein. Denn Genuss ist eine individuelle Angelegenheit.