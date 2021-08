Kabul (dpa) - Die Stadt Kundus im Norden Afghanistans ist nach heftigen Gefechten an die militant-islamistischen Taliban gefallen. Die Islamisten hätten die wichtigsten Regierungseinrichtungen der Stadt erobert, bestätigten drei Provinzräte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. In der Nähe von Kundus lag früher ein großes Feldlager der Bundeswehr.