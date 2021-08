München (dpa) - Am Gedenktag für die verstorbene Torjäger-Legende Gerd Müller hat der FC Bayern München nur mit großer Mühe und dank Doppelpacker Serge Gnabry den ersten Saisonsieg in der Bundesliga herausgeschossen.

Beim 3:2 (0:0) gegen den 1. FC Köln tat sich der deutsche Serienmeister extrem schwer und verspielte zwischenzeitlich sogar eine 2:0-Führung. Doch Nationalspieler Gnabry bewahrte Trainer Julian Nagelsmann vor einem verpatzten Heimdebüt und hämmerte den Ball in der 71. Minute mit voller Wucht zum 3:2 ins Tor.

Musiala-Einwechslung bringt Schwung

Erst mit Youngster Jamal Musiala für den enttäuschenden Leroy Sané kamen die Münchner nach der Pause vor erstmals wieder 20.000 Zuschauern in der Allianz Arena offensiv in Schwung. Robert Lewandowski (50. Minute) nach einem dynamischen Solo von Musiala und Gnabry (59.) nach Flanke von Thomas Müller trafen kurz nacheinander.

"Köln scheint mir zu liegen", sagte Doppel-Torschütze Gnabry bei DAZN, räumte aber ein: "Wir sind in der ersten Halbzeit in viele Konter gelaufen. Nach der Pause haben wir es besser gemacht und verdient gewonnen", fügte er hinzu. "Es war kein Super-Spielverlauf für uns, aber die Mentalität hat gestimmt", konstatierte Nagelsmann, der auch wieder das Abwehrverhalten bei den Gegentoren kritisierte. "Wir haben das nicht gut gemacht. Am Ende fehlten die Körner, da waren die Abstände viel zu groß."

Überraschend stand beim Rekordmeister doch Manuel Neuer im Tor - und das trotz einer beim Gewinn des Supercups gegen Borussia Dortmund zugezogen Kapselverletzung am Sprunggelenk. "Der Druckschmerz" am Fuß sei tolerabel, berichtete Nagelsmann vor Spielbeginn bei DAZN. Neuer war lange kaum gefordert - und dann innerhalb kürzester Zeit gleich zweimal chancenlos. Mit einem Doppelschlag glich Kölns Sturmduo Anthony Modeste (60.) und Mark Uth (60.) zum 2:2 aus. Beim ersten Gegentor unterlief Niklas Süle ein Stellungsfehler. Beim zweiten kam der neue Abwehrkollege Dayot Upamecano gegen Uth zu spät.

Baumgart: "Es war ein geiles Spiel"

"Wir haben das heute sehr, sehr gut gemacht. Die Bayern sind technisch zu gut, um dauerhaft zu pressen. Schade, dass wir keinen Punkt mitnehmen. Wir hätten ihn heute verdient, aber wir können auch so zufrieden sein", meinte Torschütze Uth bei DAZN. Sein Trainer Steffen Baumgart sah es ähnlich. "Wir hatten anfangs viel Respekt vor den Bayern, spielerisch gibt es nichts zu meckern. Die Jungs sind nach dem 2:0 der Bayern nicht weggebrochen, sondern zurückgekommen", sagte Baumgart und folgerte: "Es war ein geiles Spiel".

Vor dem Anpfiff und einer Gedenkminute würdigte Ehrenpräsident Uli Hoeneß seinen langjährigen Weggefährten und einstigen Sturm-Partner Gerd Müller in einer persönlichen Ansprache auf dem Arena-Rasen. De am 15. August im Alter von 75 Jahren gestorbene "Bomber" sei einer derjenigen gewesen, die "dem FC Bayern das Siegen beigebracht" hätten, sagte der 69 Jahre alte Hoeneß.

Pfiffe gegen Sané

Dieses Siegen fiel den Münchner Profis der Gegenwart um Weltfußballer Lewandowski dann sehr schwer. Der Rückenwind des Supercup-Gewinns gegen Dortmund stellte sich lange nicht ein. Ungewöhnlich viele Fehlpässe schlichen sich gerade in der ersten Hälfte ins Münchner Spiel ein. Es gipfelte in Pfiffen nach dem x-ten Ballverlust von Nationalspieler Sané. Der Flügelstürmer war aber nicht der einzige Münchner, dem der Ball einfach nicht gehorchen wollte.

Sanés Auswechslung zur Pause war dennoch nachvollziehbar. Der 18-jährige Musiala belebte das Offensivspiel dann entscheidend. Aber defensiv fehlte den Münchnern wie schon in der vergangen Spielzeit die Stabilität und Souveränität. Kölns Trainer Steffen Baumgart hatte nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Hertha BSC auch in München einen mutigen Spielansatz gewählt. Die Rheinländer pressten immer wieder, suchten den Vorwärtsgang, verpassten aber einen überraschenden Punktgewinn. Der gute Timo Horn im Tor hielt sein Team mit etlichen Paraden, etwa gegen Süle und mehrmals gegen Lewandowski im Spiel.

