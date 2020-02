Das persönliche Auftreten und die eigene Wirkung auf andere sind nicht nur im Beruf, sondern auch in Alltagssituationen von entscheidender Bedeutung.

In diesem Workshop lernen Studierende und Absolventen ihr Auftreten für den Berufseinstieg optimal zu nutzen. Körpersprache, Stimme und Haltung werden analysiert um ein selbstbewusstes Auftreten zu erreichen.

Der Workshop findet am 11. Februar 2020 von 13 – 17 Uhr in der Agentur für Arbeit Heidelberg, Kaiserstr. 69-71, in Raum 634 statt. Um eine Anmeldung per E-Mail wird gebeten: heidelberg.hochschulteam@arbeitsagentur.de