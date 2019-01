Die Vortragsreihe BIZ & Donna der Agentur für Arbeit in Heidelberg startet in diesem Jahr am 12.Februar 2019. Sie sind herzlich eingeladen!

Arbeitsrecht und was Sie darüber wissen sollten ist das Thema des ersten Vortrages in diesem Jahr.

Arbeitsrecht ist ein sehr komplexes Thema. Jeder und vorallem auch Frauen sollten Ihre Rechte und Pflichten kennen und einfordern.

Bei dieser Veranstaltung erhalten Sie Informationen über:

- Erlaubte und unerlaubte Fragen im Vorstellungsgespräch

- Ausgestaltung eines Arbeitsvertrages

- Besonderheiten beim Kündigungsrecht

- Auswirkungen aus dem Teilzeit- und Befristungsgesetz

- Rückkehr nach der Eltern-oder Pflegezeit

- Arbeitsrecht im Mini-und Midijob

Petra Bölle, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, konnte als Referentin die Rechtsanwältin Daniela Leukert- Fischer, eine Fachfrau auf diesem Gebiet, gewinnen.

Die kostenfreie Veranstaltung beginnt am 12.Februar 2019 um 9.00 im Berufsinformationszentrum (Raum 235) der Agentur für Arbeit Heidelberg, Kaiserstr. 69-71.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Dauer ca. 2 Stunden. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an Petra Bölle unter der Nummer 06221/524 220.