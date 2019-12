Die Agentur für Arbeit Heidelberg mit dem Berufsinformationszentrum und das Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis haben mitsamt den jeweiligen Geschäftsstellen in Eberbach, Sinsheim, Schwetzingen, Weinheim und Wiesloch am Donnerstag, den 2. Januar 2020 nur bis 16:00 geöffnet. Am Freitag, den 3. Januar ist wie üblich bis 12:00

Uhr geöffnet.