Eine Gemeinschaftsveranstaltung der Arbeitsagenturen Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen. Ob Vorstellungsgespräch, Präsentation oder Diskussion, man bekommt nur was man will, wenn man sagt was man meint. "Und das ist nicht immer

einfach und erfordert rhetorisches Geschick", weiß Petra Bölle, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Heidelberg.

In der Veranstaltung werden Fragen wie

• Welche Rolle spielt die Stimme?

• Welchen Einfluss hat die Körperhaltung und Atmung?

• Was begünstigt eine klare Aussprache?

• Wie gehe ich mit Aufregung und Nervosität um?

• Mit welchen Methoden kann ich überzeugen?

thematisiert.

Sophia Kuhs vom Kompetenzzentrum für Studium und Beruf der Universität Koblenz-Landau, eine Fachfrau auf diesem Gebiet, konnte als Referentin gewonnen werden.

Die kostenfreie Online-Veranstaltung beginnt am 8.Juni 2021 um 9.00 Uhr und dauert

ca. 2,5 Stunden.

Eine Anmeldung bis zum 4. Juni 2021 ist erforderlich, da die Teilnehmer*innenzahl

begrenzt ist.

Anmeldung unter Heidelberg.BCA@arbeitsagentur.de

Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie den Link zur Veranstaltung.

Sollten Sie vorab Fragen haben, wenden Sie sich an Petra Bölle unter der Nummer 06221/524220.