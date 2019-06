Ob Vorstellungsgespräch, Präsentation oder Diskussion- Sie bekommen nur was Sie wollen, wenn Sie sagen was Sie meinen. „Und das ist nicht immer einfach und erfordert rhetorisches Geschick“, weiß Petra Bölle, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Heidelberg.



Im Vortrag wird die Expertin Frau Kuhs wertvolle Tipps und Hinweise zu Themen wie

- Welche Rolle spielt die Stimme?

- Welchen Einfluss hat die Körperhaltung?

- Was begünstigt eine klare Aussprache?

- Wie gehe ich mit Aufregung und Nervosität um?

geben.

Interessiert? Dann kommen Sie zur kostenlosen Veranstaltung um 9 Uhr in Raum 235 der Agentur für Arbeit Heidelberg, Kaiserstraße 69/71.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Voraussichtliche Dauer: ca. 2 Stunden.

Noch Fragen? Dann rufen Sie Frau Bölle unter 06221/ 524 220 an oder schreiben an Heidelberg.BCA@arbeitsagentur.de